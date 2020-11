Chi è Ilaria D'Alessio? La figlia di Gigi è salita alla ribalta su Instagram dove le sue curve e le sue risposte agli haters l'hanno resa ricercatissima.

Chi è Ilaria D’Alessio? Come il cognome potrebbe suggerire ai più, Ilaria è la primogenita del cantante napoletano Gigi D’Alessio. É salita alla ribalta grazie alla sua presenza su Instagram dove è ricercatissima, non solo per le sue curve ma anche per la sua simpatia.

Ilaria infatti si diverte e diverte i suoi follower con le risposte senza peli sulla lingua date agli hater che commentano le sue foto.

Chi é Ilaria D’Alessio: famiglia e carriera

Ilaria D’Alessio nasce nel 1992 a Napoli da papà Gigi e mamma Carmela Barbato ed è l’unica figlia femmina della super allargata famiglia D’Alessio. Secondo le poche informazioni disponibili in rete, Ilaria dovrebbe essere laureata in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma.

La 28enne vive con mamma Carmela e con i fratelli Claudio e Luca a Posillipo.

Un’altra domanda che i suoi quasi 50mila follower si chiedono è se la bella Ilaria sia fidanzata.

Secondo gli indizi lasciati dalla ragazza la risposta è apparentemente negativa anche perché tra le sue foto l’unico soggetto maschile con cui è ritratta è il fratello maggiore Claudio con cui coltiva un ottimo rapporto.