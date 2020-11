Bobby Brown, il figlio trovato senza vita in casa a Los Angeles

Bobby Brown ha perso un figlio per la seconda volta: il 28enne Bobby Brown Jr è stato rinvenuto senza vita nella sua casa di Los Angeles.

Bobby Brown Jr, figlio del rapper Bobby Brown, è scomparso a soli 28 anni nella sua casa di Los Angeles. Al momento le cause della morte non sono state confermate. Due anni fa era scomparsa sua sorella, Bobbi Kristina, morta in maniera simile alla madre Whitney Houston.

Bobby Brown Jr è morto

La famiglia di Bobby Brown è stata colpita da un terribile lutto: uno dei 7 figli del rapper, Bobby Brown Jr, è stato rinvenuto senza vita nella sua casa a Los Angeles. Al momento non sono trapelate indiscrezioni sulla causa della morte, ma sembrerebbe che non sia stata una morte violenta. Solo due anni fa era scomparsa Bobbi Kristina, la figlia 22enne che Bobby Brown aveva avuto durante la sua lunga e travagliata storia d’amore con Whitney Houston.

La ragazza era scomparsa in circostanze tragiche: come sua madre era stata rinvenuta in fin di vita nella vasca da bagno del suo appartamento, ma le cause della sua morte non sono mai state del tutto chiarite. Bobby Brown Jr era nato da una precedente relazione di Bobby Brown a quella con la Houston.

Al momento il famoso rapper non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla scomparsa di suo figlio e per sapere quali siano state le cause della sua tragica scomparsa bisognerà aspettare.

Per Bobby Brown si tratta del secondo figlio scomparso a distanza di pochi anni, ed è fuor di dubbio che per il famoso rapper si tratti di un evento tragico.