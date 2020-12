Aurora Ramazzotti, ospite a Ogni Mattina, è stata colta alla sprovvista da una domanda sul suo ex amico Tommaso Zorzi.

Las figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, è stata ospite del programma Ogni Mattina dove è stata colta da una domanda inaspettata sul suo amico Tommaso Zorzi, attuale concorrente del GF Vip con cui avrebbe litigato.

Aurora Ramazzotti su Tommaso Zorzi: le parole

Finora Aurora Ramazzotti ha mantenuto il massimo riserbo a proposito dell’alterco che lei e l’amico Tommaso Zorzi avrebbero avuto durante l’estate. La vicenda è stata raccontata dallo stesso influencer alla casa del GF Vip, di cui è attualmente concorrente. A Ogni Mattina Aurora Ramazzotti è stata presa alla sprovvista da una domanda di Alessio Poeta a proposito dell’influencer e a tal proposito ha risposto: “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa…” superato un primo momento d’imbarazzo Aurora ha ammesso di seguire il GF Vip e che i suoi sentimenti nei confronti di Tommaso sarebbero intatti.

All’interno del reality show l’influencer ha lasciato intendere di aver litigato con Aurora a causa del suo carattere: Tommaso infatti si sarebbe sentito trascurato dall’amica durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. “Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male”, ha ammesso. Zorzi ha anche rivelato che prima di entrare al GF Vip avrebbe ricevuto un messaggio da Michelle Hunziker che gli avrebbe intimato di fare pace con Aurora visto che entrambi, a causa della discussione avuta, sarebbero stati male.