Francesco Oppini ha deciso di spiegare il motivo per cui non ha voluto rimanere qualche giorno in più nella Casa del Gf Vip

L’uscita di Francesco Oppini dalla Casa del Gf Vip 5 ha mandato totalmente in crisi Tommaso Zorzi. Il popolare influencer si è detto ferito specialmente perché il suo amico non ha deciso di restare qualche giorno in più, come ha invece fatto Elisabetta Gregoraci.

Ecco dunque che ospite di “Casa Chi”, il figlio d’arte è tornato sulla questione spiegando come mai abbia scelto di lasciare il gioco immediatamente alla domanda diretta di Alfonso Signorini.

“Il mio è stato uno strappo netto, non una scelta ponderata. Non pensavo di poter uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene […] vedevo che c’era sofferenza”. Francesco ha poi precisato che il fatto di aver scelto di uscire in modo così veloce è stato anche per non prolungare un’agonia sia personale sia degli altri concorrenti, non solo di Tommy dunque.

“Era per far capire che avevo deciso”, ha sottolineato ancora l’ex gieffino, dicendosi certo che allungare di qualche giorno non sarebbe stato giusto né coerente.

GP: “Francesco, un nome secco: chi vince questo Grande Fratello?

F: “Tommaso Zorzi. Te ne dico un altro? Stefania Orlando”.

✨ GOLDEN TRIO ✨#GFVIP pic.twitter.com/qIdzpDKICu — A (@mynamesaurora) December 10, 2020