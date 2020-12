Stefania Orlando ha preso la sua decisione al GF Vip: in nomination ha affermato di voler fare il nome di Dayane Mello.

Dopo la lite e il chiarimento con Dayane Mello sembra che Stefania Orlando non sia disposta a deporre l’ascia di guerra, e infatti sfogandosi con Andrea Zelletta ha fatto sapere che in nomination farà il nome della modella brasiliana.

Stefania Orlando contro Dayane Mello

Sfogandosi con Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha affermato di non credere del tutto al riavvicinamento da parte di Dayane Mello nei suoi confronti. La showgirl si è sentita ferita dalle parole spese dalla modella brasiliana (insieme ad Adua Del Vesco) nei suoi confronti, e ha ribadito che farà il suo nome in nomination. “È chiaro che se dovessi rimanere, è ovvio che nel momento delle nomination andrei sempre lì, anche se c’è stato un passo in avanti e anche io ne posso fare altri dieci, poi però ci sono dei rapporti che per me sono più importanti.

Però, l’apertura al dialogo c’è sempre”, ha dichiarato la conduttrice. Anche Andrea Zelletta si è mostrato reticente nei confronti del riavvicinamento fatto da Dayane nei confronti della conduttrice e ha affermato di non crederle completamente.

Per sapere come siano andate veramente le cose, Stefania Orlando dovrà aspettare la diretta e sperare di vedere i confessionali di Dayane in merito alla vicenda: “Non so se questo riavvicinamento sia dovuto al fatto che sono stati fatti dei confessionali tremendi, lo scoprirò domani”, ha affermato al GF Vip.

Come andranno a finire le cose tra le due? Al momento sembra che Dayane non sospetti nulla delle intenzioni di Stefania.