Sanremo 2021, Orietta Berti tra i Big: “Ho avuto il Coronavirus”

Orietta Berti è risultata positiva al Coronavirus. La cantante lo ha annunciato in diretta tv, confermando la sua partecipazione a Sanremo 2021.

Orietta Berti a Sanremo 2021

Tra la rosa dei Big in gara a Sanremo 2021 sarà presente anche l’usignolo di Cavriago, Orietta Berti, confermata da Amadeus in diretta tv a Sanremo giovani.

La cantante ha rivelato in collegamento col programma di essere stata positiva al Coronavirus e di essere in attesa del secondo tampone che confermi la sua guarigione: “Grazie Amadeus per questa bella opportunità. Sono pronta! Sono ancora in quarantena sto aspettando di fare l’ultimo tampone. Osvaldo non sta molto bene, questa malattia l’ha preso in modo più forte di me”, ha dichiarato la cantante in merito alle condizioni di suo marito, Osvaldo Paterlini. Finora la notizia della positività al Coronavirus di Orietta Berti non era emersa, e lo stesso Amadeus si è limitato a dire che la cantante “non stava bene” senza precisare che fosse stata contagiata.

La Berti non è l’unica ad aver fatto i conti con il virus nelle ultime settimane: come lei anche Ornella Vanoni e Iva Zanicchi hanno annunciato di essere risultate positive a Covid-19. La Zanicchi ha trascorso alcune settimane in ospedale e a causa della malattia ha perso il suo adorato fratello. Come loro anche i conduttori Gerry Scotti, Carlo Conti e Alessandro Cattelan erano risultati positivi a Covid-19. Il Festival di Sanremo 2021 è previsto per marzo, e in tanti sono in attesa di sapere quali saranno le misure adottate dallo show per evitare contagi tra i presenti.