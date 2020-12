Tommaso Zorzi ha detto di non credere a Natalia Paragoni e ad Andrea Zelletta in merito al presunto tradimento avvenuto a Capri.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha espresso delle perplessità sul comportamento di Andrea Zelletta e della sua fidanzata, Natalia Paragoni, che secondo un rumor circolato negli ultimi giorni lo avrebbe tradito durante una recente vacanza a Capri.

GF Vip: Zorzi contro Natalia

Il comportamento di Natalia Paragoni nei confronti del fidanzato Andrea Zelletta non ha convinto del tutto Tommaso Zorzi, che al Grande Fratello Vip ha espresso le sue perplessità a Cecilia Capriotti e Stefania Orlando. Negli ultimi giorni infatti Natalia è finita al centro del gossip per un rumor secondo cui avrebbe tradito il fidanzato durante una vacanza a Capri. La questione è stata categoricamente smentita dalla stessa Natalia e pure dal fidanzato, che si è detto convinto della sincerità del loro rapporto.

Il rumor è giunto fino alla casa del GF Vip grazie a Dayane Mello, che oltre a conoscere il nome del presunto amante di Natalia ha anche affermato che dopo essere andati a letto insieme lui le avrebbe “comprato di tutto”.

Zorzi ha affermato che Zelletta non se la sarebbe presa abbastanza e che anzi, avrebbe cercato di liquidare la vicenda senza darle peso (cosa che invece non ha fatto in 1000 altre occasione).

“Qua dentro tutti abbiamo parlato di cose scomode, perché lui no? Allora è un parac**o, para il c**o a lui e alla sua ragazza”, ha dichiarato Tommaso, e ha aggiunto: “Non è una chiacchiera, qua stiamo dicendo che la tua ragazza è andata a letto con uno che il giorno dopo le ha fatto fare shopping e le ha regalato di tutto. Questo ha detto Dayane”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?