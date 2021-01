Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina contro il GF Vip elencando i difetti della Casa.

Tommaso Zorzi è estenuato dalla sua lunga permanenza al Grande Fratello Vip e forse con l’intenzione di inviare una frecciatina alla produzione del programma ha elencato una lunga serie di difetti della casa di Cinecittà.

Tommaso Zorzi: i difetti della Casa

In questi lunghi 4 mesi di permanenza del GF Vip (che diventeranno 6 quando finalmente i concorrenti potranno lasciare il programma) Tommaso Zorzi ha dimostrato di non essere tipo da mandare a dire le cose per come stanno, e così durante la sua ultima frecciatina contro il programma ha elencato una lunga serie di difetti della Casa di Cinecittà.

“Io credo che per il divertimento del pubblico mi sono esaurito per quattro lunghi mesi all’interno di un container… Perché quello è.

E la puzza di me**a quando non scarica il ce**o. E la piscina che non si riscalda e la sauna che non funziona dal giorno 3. L’asse del ce**o che quando ti siedi è un terno al lotto. Le buste della differenziata che non ce le hanno date fino all’altro ieri e non sono della stessa grandezza del secchio. La moquette intrisa di polvere, peli ed acari… il parquet in finto legno.

E un divano che neanche nelle peggiori serie tv: è una roba che ti fa paura”, ha dichiarato l’influencer, ormai stufo di restare all’interno dello show. Il programma, già prolungato negli scorsi mesi, è stato ulteriormente prolungato nei giorni scorsi e i concorrenti ovviamente non hanno preso bene la notizia. Zorzi in particolare ha accusato un malore quando è stato annunciato il nuovo prolungamento dello show, e infatti aveva dato di stomaco.