GF Vip, ex concorrente ubriaca in diretta? Arriva il comunicato

La produzione del Grande Fratello Vip ha pubblicato una nota sui canali social del reality. Ecco cosa è successo.

Attraverso un post pubblicato sui social, la produzione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini hanno provveduto a smentire le indiscrezioni riguardanti il presunto comportamento scorretto di una ex concorrente del reality show. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Il comunicato del Grande Fratello Vip

Poche ore prima della messa in onda della trentaquattresima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è apparsa sui canali social ufficiali del reality una nota attraverso la quale la produzione del programma ha smentito alcune recenti indiscrezioni.

“La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno”, si legge infatti sul profilo Instagram del Grande Fratello.

Ma cosa è successo? Negli ultimi giorni sono circolate sul web alcune voci riguardanti il presunto comportamento di una concorrente, ormai uscita dalla casa più spiata d’Italia. A lanciare tale indiscrezione sarebbe stato Gabriele Parpiglia nel corso di una diretta di Casa Chi.

A tal proposito, infatti, avrebbe detto: “C’è una ex concorrente, di cui non farò il nome, che prima della diretta prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino.

Lo fa da quando esce dai camerini e poi in studio. Ieri le hanno dato l’ultimo avvertimento. La prossima volta, se non la vediamo più in studio – è una molto rock – significa che ha deciso di non andare più”. Parole che non sono passate di certo inosservate, con il Grande Fratello che ha prontamente smentito i rumors in merito.