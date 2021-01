La Rai si sta operando per le selezioni di alcuni figuranti per Sanremo.

La nuova edizione di Sanremo, nonostante la pandemia di Coronavirus in corso, andrà in onda. All’Ariston sarà presente anche il pubblico, seppure con alcune limitazioni. Distanziamento sociale e obbligo di indossare la mascherina innanzitutto. È per questa ragione che la Rai sta cercando dei figuranti stabili e, in particolare, delle coppie di conviventi in modo da risparmiare spazio in platea.

La ricerca dei figuranti

La Rai ha mandato un messaggio a coloro che nei precedenti anni hanno fatto da pubblico a Sanremo, sottolineando il carattere di urgenza dell’offerta. Inoltre, ha chiesto di ampliare l’offerta ai propri conoscenti.

“Per il Festival di Sanremo 2021, stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L’impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 e sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia.

È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”, si legge nel messaggio.

Chi fosse realmente disponibile e interessato – aggiunge l’azienda – può inviare una mail a ufficiofigurantisanremo@rai.it con nome, cognome, numero di telefono, allegando una foto recente in primo piano, frontale e senza occhiali da sole.