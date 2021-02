GF Vip, Tommaso Zorzi con lo stesso abito di Maluma

Nel corso della trentacinquesima puntata del GF Vip Tommaso Zorzi ha sfoggiato lo stesso abito del noto cantante Maluma.

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è senz’ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi del reality show. Nel corso di questi mesi è riuscito a raccontare alcuni aneddoti nascosti di sé, attirando l’attenzione del pubblico a casa anche per via dei suoi outfit.

Ne è un chiaro esempio l’abito sfoggiato in occasione della trentacinquesima puntata del GF Vip che è stato sfoggiato anche dal noto cantante Maluma.

Tommaso Zorzi come Maluma

Protagonista indiscusso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha ammaliato nel corso della precedente puntata il pubblico del Grande Fratello Vip con un outfit che non è passato di certo inosservato. Nel corso della trentacinquesima puntata del reality, infatti, l’influencer ha sfoggiato un abito firmato da Marcelo Burlon, che fa parte della collezione Fall 2020.

Un abito che ha attirato in poco tempo l’interesse di un gran numero di utenti per via del suo look diverso dal solito. Se tutto questo non bastasse, anche Maluma ha sfoggiato lo stesso vestito in occasione del suo ultimo progetto musicale. Dal titolo #7DJ, ovvero 7 Days in Jamaica, l’artista ha dato vita ad un visual album che racchiude 7 brani inediti con tanto di videoclip che raccontano del suo viaggio in Giamaica, all’insegna della bella musica e dei colori.