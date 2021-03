GF Vip, Pierpaolo Pretelli incontra il figlio Leo

Nel corso della finale Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di riabbracciare il piccolo Leo.

Lunedì 1 marzo 2021 è andata in onda la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà vincitore uno tra Tommaso Zorzi e Piepaolo Pretelli. Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Dayane Mello, intanto, hanno perso al televoto. Una puntata particolarmente intensa, con l’ex velino di Striscia la notizia che ha avuto modo di poter riabbracciare il figlio Leo.

Pierpaolo Pretelli e il figlio Leo

Nel corso della finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di riabbracciare il piccolo Leo. Convocato in confessionale, ha trovato un biglietto con su scritto: “Vieni fuori a giocare con noi?”.

L’inquilino della casa più spiata d’Italia è quindi uscito in passerella dove ha trovato il figlio.

Un momento particolarmente emozionante, con il finalista che ha chiesto, in lacrime, al figlio: “Papà ti ama, lo sai? E tu quanto mi ami?“. Il piccolo gli ha dato una macchinina e un palloncino a forma di cuore, con Pierpaolo che ha affermato: “Sei un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?”. Il bimbo ha quindi replicato: “Tantissimo”. Assieme al piccolo la madre Ariadna Romero che, interpellata da Signorini, ha affermato: “È il loro momento”.

La reazione di Giulia Salemi

Un momento particolarmente commovente, quello che ha visto come protagonisti Pretelli e il figlio, con le telecamere che non hanno potuto ovviamente fare a meno di inquadrare Giulia Salemi che a sua volta, come il pubblico a casa, non ha potuto fare a meno di applaudire di fronte ad una pagina molto bella di questa edizione del Grande Fratello Vip.