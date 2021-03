Luca Zingaretti sarebbe risultato positivo a Covid-19 e si troverebbe in isolamento domiciliare.

Luca Zingaretti sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Al momento il famoso interprete de Il Commissario Montalbano non ha confermato né smentito la notizia.

Luca Zingaretti positivo al Coronavirus

Anche Luca Zingaretti si è aggiunta alla fitta lista di attori e personaggi tv risultati – loro malgrado – positivi al Coronavirus.

Nelle ultime ore anche Elettra Lamborghini, attesa opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, sarebbe risultata positiva al virus. Zingaretti al momento non ha confermato né smentito la notizia e in tanti sui social sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni ora che il rumor è sempre più insistente. Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata de Il Commissario Montalbano, e il celebre attore aveva commentato via social: “È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi “Il metodo Catalanotti”.

In tanti tra i fan del programma sperano che un domani Zingaretti possa tornare in tv con nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, ma finora la produzione non si è sbilanciata su questa ipotesi.

Intanto sui social i fan del programma sono in attesa di saperne di più sulle condizioni del loro beniamino, che stando ai primi rumor in circolazione sarebbe in isolamento domiciliare. Ancora non è chiaro se come lui sia risultata positiva anche la moglie, Luisa Ranieri, e i fan sui social sono impazienti di saperne di più.