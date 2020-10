Sul più bello: cast e trama del film in uscita

In sala c'è Sul più bello, commedia con Ludovica Francesconi. Per voi la trama e la recensione

Arriva al cinema Sul più bello, commedia sentimentale diretta da Alice Filippi, tratto dal romanzo omonimo scritto da Eleonora Gaggero.

La pellicola è stata presentata il 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2020 ed è visionabile in sala dal 21 ottobre.

La colonna sonora è scritta dal rapper Alfa, mentre la trama parla di Marta, ragazza malata terminale, che si innamora dell’aitante e benestante Arturo.

Il cast de Sul più bello

La coppia di innamorati è interpretata da Ludovica Francesconi e Giuseppe Maggio.

Nei panni di Marta c’è la Francesconi, una giovanissima attrice di 21 anni nata a Roma e qui nel primo ruolo rilevante della carriera.

Mentre per Arturo abbiamo Giuseppe Maggio, che ha iniziato in televisione con Provaci ancora prof! 5 e nelle serie tv Baby e che viene ricordato sul grande schermo per il suo ruolo da protagonista in Amore 14, discusso film di Federico Moccia.

Per gli amici di Martha, Jacopo e Federica, ci sono rispettivamente Josef Gjura e Gaja Masciale, entrambi degli esordienti.

I panni della madre di Jacopo sono vestiti dalla veterana Elisabetta Coraini, conosciuta per il ruolo di Laura Beccaria in Centro Vetrine.

Inoltre c’è anche un piccolo cameo della stessa Eleonora Gaggero, la scrittrice del romanzo da cui il film è tratto.

La trama del film

Marta è una ragazza spigliata e ironica che ha una malattia terminale e che nonostante tutto non perde il carattere vispo e attivo.

Per gioco decide di partecipare ad una chat di incontri dove prendere di mira scherzosamente gli uomini che le si propongono.

Aiutata dagli amici Jacopo e Federica, la scelta ricade su Arturo, figlio di una famiglia benestante, atleta e ragazzo dall’apparenza senza problemi.

Così, un pò per gioco, Marta perseguita Arturo così da”costringerlo” a conoscerla meglio, e nonostante le premesse, qualcosa nasce fra loro e Arturo si dimostra ben più complicato e affascinante del “figlio di papà” che appariva in foto.

La loro relazione non è più solamente fisica e i due sentono un grosso sentimento l’uno per l’altra.

É proprio Arturo ad indagare sulla possibilità di una loro relazione duratura, ma Marta non ha il coraggio di confessare al ragazzo la verità sulla sua malattia e tronca bruscamente il rapporto…

Marta tornerà indietro e dirà la verità al suo amato? E con quali conseguenze?

La recensione de Sul più bello

Il film non brilla sicuramente per originalità e, sfruttando il romanzo della Gaggero, cavalca senza vergogna l’apprezzato successo americano del 2019 A un metro di te, con protagonisti Haley Lu Richardson e Cole Sprouse.

E nonostante le tematiche come la malattia terminale e l’amore impossibile, facilonerie evidenti anche per gli spettatori più impreparati, Sul più bello ha il merito di raccontare una storia semplice senza troppe pretese autoriali, come in Lacci di Luchetti.

In questo senso, le interpretazioni sono convincenti nella loro quotidianità e mettono lo spettatore a proprio agio, che non si aspetta di vedere sullo schermo il nuovo lavoro di Petri o Monicelli.

Sul più bello è un film discreto che merita una visione al cinema, anche solo per la simpatia dell’esordiente protagonista Ludovica Francesconi.