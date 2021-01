Jurassic World: nuove avventure, su Netflix la seconda stagione

Jurassic World: a pochi mesi dal debutto della prima stagione arrivano su Netflix i nuovi episodi per gli amanti della saga dei dinosauri

Tra le novità Netflix del catalogo di gennaio 2021 troviamo anche la nuova stagione di Jurassic World: Nuove avventure, la serie tv animata-spin off, appunto, di “Jurassic World”, dedicata ai più giovani.

Jurassic World: Nuove Avventure 2: la trama

La serie, in origine Jurassic World Camp Cretaceous, composta da 8 episodi di 22 minuti, vede come protagonista un gruppo di sei adolescenti (Darius, Brooklynn, Kenji, Sammy, Ben e Yaz) che si ritrovano a prendere parte a un campo estivo nel cuore di Jurassic World, il celebre parco divertimenti pieno di dinosauri.

Non sanno però cosa accade sul lato opposto dell’Isla Nublar, dove l’Indominus Rex sta scatenando il panico.

Tutto verrà devastato sull’isola, costringendo gli esseri umani a fuggire per salvarsi. Adattarsi. Evolversi. Sopravvivere.

I protagonisti del primo film action della nuova trilogia riusciranno a sconfiggere il dinosauro, per poi organizzare il rientro di tutti gli esseri umani sull’isola. Tutti tranne i nuovi sei giovanissimi protagonisti, che impossibilitati a far ritorno a casa, dovranno far gruppo per sopravvivere in un ambiente tanto pericoloso quanto impervio.

Jurassic World: Nuove Avventure 2: il cast

La serie, ispirata all’universo di Steven Spielberg, ha debuttato su Netflix il 22 gennaio 2021.

Sviluppata da Zack Stentz, noto per “X-Men: l’inizio” e “Thor”, vede come showrunner Scott Kreamer e Aaron Hammersley.

Tra i produttori esecutivi figurano invece Frank Marshall, Lane Lueras e Colin Trevorrow.

Il cast di voci originali della serie include Paul-Mike’l Williams come “Darius”, Jenna Ortega come “Brooklynn, Ryan Potter come “Kenji”, Raini Rodriguez come “Sammy”, Sean Giambrone come “Ben” e Kausar Mohammed come “Yaz”.

Nella colonna sonora di questa seconda stagione vengono riproposte le musiche originali composte da Leo Birenberg, utilizzando temi tratti dalle colonne sonore dei film “Jurassic Park” e “Jurassic World”, composte rispettivamente da John Williams e Michael Giacchino.