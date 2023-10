Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2023: è l’ottavo della sua carriera. Nel corso dell’ultimo anno della stagiona calcistica, il calciatore ha trainato l’Argentina fino a conquistare la tanto agognata e straordinaria vittoria al Mondiale in Quatar. Al contempo, ha anche vinto con il club statunitense Inter Miami il suo primo titolo ossia la Leagues Cup.

Lionel Messi vince il Pallone d’Oro 2023: è l’ottavo della sua carriera

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, LautaroMartinez, Julian Alvarez, e tutti loro”, ha dichiarato Messi dopo aver appreso di aver vinto l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera calcistica.

“Non voglio dimenticare Erling Haaland e Kylian Mbappé, che hanno avuto un’annata incredibile”, ha continuato il pluripremiato calciatore. “Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio. I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni”, ha concluso Messi.

Gli altri premi assegnati

Alle spalle del calciatore argentino, quindi, si sono classificati l’attaccante del Manchester City Erling Haaland e il francese Kylian Mbappè.

Per quanto riguarda la sezione donne, il Pallone d’Oro è stato vinto dalla giocatrice spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21, invece, è stato assegnato a Bellingham; il premier Yashin per il miglior portiere è andato a Dibu Martinez; mentre il premio Muller destinato al miglior attaccante è stato conquistato da Haaland.