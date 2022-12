Lutto per la squadra dell’Empoli.

Il figlio dell’ex centrcampista del Torino Fabio Tricarico ha perso la vita improvvisamente. Non è ancora noto il motivo per cui Federico Tricarico è deceduto.

Lutto nel mondo del calcio, è morto il figlio dell’ex centrocampista del Torino Fabio Tricarico

Oltre al Torino è a lutto anche l’Empoli, squadra di Serie A nella quale Tricarico è impiegato come osservatore. La società toscana ha pubblicato un comunicato in cui è scritto: “Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra, e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio Tricarico, ex calciatore e oggi osservatore azzurro, in questo momento di grandissimo dolore per la prematura scomparsa del figlio Federico.

A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra. Empoli Football Club informa che, in segno di lutto e di rispetto verso la famiglia Tricarico, la tradizionale cena di Natale prevista per domani, mercoledì 21 dicembre, è stata annullata“.

La carriera di Tricarico

Fabio Tricarico ha militato in molte squadre delle serie minori, tra cui l’Empoli di cui è osservatore.

Il suo esordio in Serie A è avvenuto con il Torino nella stagione 1999-2000 dove ha collezionato ben 27 presenze. La maglia granata è stata indossata per 4 anni da Tricarico entrando nel cuore dei suoi tifosi. Sul suo palmares figurano due coppe di Serie C, una nel 1996 con l’Empoli e una nel 2005 con La Spezia.