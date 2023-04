Lutto per l'ex Juve Angelo Alessio: è morto il fratello Cosimo

Lutto per l’ex Juve Angelo Alessio: è morto il fratello Cosimo

Lutto per l’ex giocatore e membro dello staff tecnico della Juventus, Angelo Alessio. Il fratello Cosimo è scomparso all’età di 63 anni, a causa delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto lo scorso 18 marzo. Le ferite subite dopo lo scontro si sono rivelate troppo gravi per l’uomo di 63 anni, che purtroppo non è riuscito a sopravvivere. L’incidente si è verificato a Capaccio Paestum. L’uomo è morto dopo due settimane di agonia al Ruggi di Salerno.

Cosimo Alessio, morto dopo due settimane di agonia

Cosimo Alessio era originario di Capaccio e lavorava in una fabbrica di Battipaglia. L’incidente è avvenuto lungo Viale della Repubblica, a Capaccio Paestum. L’automobile sulla quale stava viaggiando l’uomo, una Hyundai Kona, si è schiantato frontalmente contro il muro di recinzione che sovrasta il canale. Il 63enne nel violento impatto ha riportato lesioni multiple agli arti, al torace e un trauma cranico.