Maltempo Emilia Romagna, 2 morti e 500 sfollati. "Mai così tanta pioggia"

Maltempo Emilia Romagna, il presidente Stefano Bonaccini, ha dichiarato che non si era mai verificato un simile quantitativo di pioggia caduto in sole 48 ore

Il maltempo in Emilia Romagna ha causato la morte di due persone e ingenti danni al territorio, con centinaia di persone sfollate a causa delle abitazioni inagibili.

Maltempo in Emilia Romagna, due vittime

Le intense piogge che si sono abbattute sull’Emilia-Romagna in soli due giorni, soprattutto nell’area tra le province di Bologna e Ravenna, hanno causato la morte di due persone e costretto circa 500 abitanti ad abbandonare le proprie case per motivi di sicurezza o per sfuggire alle inondazioni.

Sebbene ieri alcuni argini si fossero già ceduti, la situazione è ulteriormente peggiorata durante la notte a causa del persistere delle piogge.

I nomi delle vittime sono Remo Bianconcini, di 80 anni – travolto mentre si trovava in bicicletta lungo gli argini del Senio in provincia di Ravenna – e Enrico Rivola, 74 anni, coinvolto nella frana che ha colpito la sua casa a Fontanelice, sulla collina imolese.

Centinaia di persone evacuate

Sono circa 500 le persone evacuate, alcune per motivi precauzionali, altre perché avevano i piani inferiori delle proprie abitazioni inagibili. La maggior parte delle strutture allestite per l’accoglienza, tra cui palestre e palazzetti dello sport, sono rimaste vuote poiché le persone colpite hanno preferito il conforto di amici e parenti. In molte zone, le scuole hanno chiuso e il traffico ferroviario e stradale è stato interrotto a causa degli allagamenti.

Bonaccini: “Mai tanta pioggia in 48 ore”

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha dichiarato che non si era mai verificato un simile quantitativo di pioggia caduto in sole 48 ore. Il governatore ha firmato ieri la richiesta per lo stato di mobilitazione e ha già avviato la procedura per la richiesta dello stato di emergenza nazionale. l Governo ha confermato la propria disponibilità ad offrire aiuto e sostegno alla popolazione colpita.