Manuel Bortuzzo fuori dalla Casa per Lulù: la reazione della principessa

Manuel Bortuzzo fuori dalla Casa per Lulù: la principessa arriva in giardino troppo tardi.

Manuel Bortuzzo, anche se non è più un concorrente del GF Vip, non riesce a stare lontano dal bunker di Cinecittà perché al suo interno c’è la fidanzata Lulù Selassié. E’ per lei che, nelle ultime ore, si è recato fuori dalla Casa con tanto di megafono.

Manuel Bortuzzo fuori dalla Casa per Lulù

Molto probabilmente Lulù Selassié sarà la vincitrice del GF Vip 6. La principessina etiope ha dimostrato di essere un personaggio ed è riuscita a crearsi una schiera di seguaci che sono a dir poco agguerriti. Non solo, la “Vippona” ha fatto vedere ai telespettatori cosa significa perseverare, anche quando tutto sembra remarti contro: è così, infatti, che è riuscita a far breccia nel cuore di Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, anche se non è più un concorrente del reality, si è recato fuori dalla Casa per urlare alla fidanzata tutto il suo amore.

Munito di megafono, il nuotatore ha ricordato a Lulù che la sta aspettando.

Le parole di Bortuzzo

Quando Manuel ha iniziato ad urlare fuori dalla Casa, in giardino c’erano solo Davide Silvestri e Barù che si stavano allenando. I due si sono subito accorti delle grida, ma, in un primo momento, non hanno capito di chi si trattasse. Soltanto quando è intervenuta Sophie Codegoni, che a quanto pare ha l’orecchio fino, hanno riconosciuto la voce di Bortuzzo.

“Lulù ti amo, Jessy sono Manu“, ha urlato il nuotatore. Molto probabilmente il ragazzo sapeva che la fidanzata non era nei paraggi e ha avvisato la sorella Jessica, che nel frattempo era stata richiamata in giardino dalle grida.

La reazione di Lulù

Lulù, purtroppo, si è persa il messaggio di Manuel. La principessina etiope, infatti, era in bagno e non ha sentito neanche una parola. Quando è arrivata in cucina e i compagni l’hanno avvisata delle urla di Bortuzzo, il GF Vip aveva già provveduto a mettere la musica ad alto volume.

“Probabilmente ci vedeva ed ha visto che io e Jessica eravamo fuori ed ha detto ‘Jessy sono Manu… Lulù ti amo!’“, ha dichiarato la Codegoni. La Selassié, emozionata come non mai, ha replicato: