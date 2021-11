Manuel Bortuzzo, il padre nell’occhio del ciclone: il post contro Lucrezia

Il padre di Manuel Bortuzzo è stato criticato dai fan del GF Vip per un post ironico su Lulù Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo: il padre nella bufera

I genitori di Manuel Bortuzzo non hanno fatto segreto di non provare grande simpatia per Lucrezia Hailé Selassié che, nella casa del GF Vip, ha manifestato attenzioni alquanto eccessive nei confronti del giovane nuotatore e una smodata gelosia nei suoi confronti.

Nel suo post via social il padre di Bortuzzo, Franco, ha condiviso uno scambio di battute romantiche (e giocose) avuto da suo figlio e Soleil Sorge nella casa di Cinecittà e in conclusione del post era scritto: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip…“. In tanti tra i fan della giovane coppia si sono scagliati contro il padre del nuotatore che, a quanto pare, non avrebbe cambiato opinione sulla giovane principessa etiope.

Manuel Bortuzzo: il padre e Lulù

Entrambi i genitori di Manuel Bortuzzo hanno manifestato pubblicamente di non gradire la vicinanza instaurata dal figlio e da Lulù nella casa del GF Vip. In particolare molti hanno accusato la ragazza di avere un atteggiamento a dir poco ossessivo nei confronti del ragazzo e di non lasciargli abbastanza “spazio” per vivere serenamente la sua esperienza all’interno della Casa. Il padre del nuotatore a proposito di Lulù ha affermato: “Manuel ha detto di aver iniziato questa frequentazione mettendoci il cuore.

Purtroppo dopo nel conoscersi ha riscontrato che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi. Non so. La storia non è ancora finita. Io ho notato questa pressione da parte di lei e poteva risparmiarsela. Se fosse accaduto la cosa inversa forse sarebbe stata interpretata in maniera diversa. Lei è una di cuore, che si sente tanto. Ma lui secondo me non ha bisogno di questo.”

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Nella casa del Grande Fratello Vip è stato lo stesso Manuel Bortuzzo a mettere più volte a freno le attenzioni di Lulù nei suoi confronti. I due si sono allontanati e riavvicinati a più riprese e in tanti tra i fan del programma si chiedono se la loro storia sia destinata a durare e se i genitori del nuotatore riusciranno finalmente ad accettare Lulù al fianco del ragazzo.