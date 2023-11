Maria De Filippi ha nel suo cuore la sua inseparabile auto, che non la lascia mai a piedi, con cui si sposta per ogni necessità. La conduttrice Mediaset non può fare a meno della sua vettura, in quanto efficiente e funzionale. Chiariamo tuttavia una cosa: Maria possiede non una, ma ben due automobili: una Audi A6 e una Audi Q7 bianca

.

Maria De Filippi: la sua auto preferita

Maria De Filippi può contare sulla sua fidata Audi Q7 bianca che, come spiega il portale 0-100.it, diventa la sua compagna ideale quando deve affrontare lunghi tragitti. Probabilmente Maria ama molto questa auto per le sue numerose funzionalità.

Maria De Filippi: con la sua Audi va a fare anche spesa

Dopo la perdita del suo amato Maurizio Costanzo avvenuta lo scorso febbraio, Maria si sta facendo forza ogni giorno, andando avanti e conducendo una vita normale. Diverso tempo fa i fan l’avevano avvistata mentre faceva la spesa fuori da un supermercato. Durante questa uscita, gli occhi attenti dei presenti non hanno potuto fare a meno di notare l’auto che guidava la conduttrice: proprio la sua Audi Q7 bianca, che diviene la sua compagna inseparabile anche nelle piccole faccende di tutti i giorni.

Maria De Filippi: anticipazioni C’è posta per te

SuperGuidaTv, in collaborazione con Amici News, ha recentemente diffuso i primi nomi degli ospiti illustri che faranno parte della prossima edizione di C’è Posta per Te, il popolare show condotto come sempre con maestria da Maria De Filippi. Tra i primi annunciati, è emerso che la conduttrice ha invitato Emanuel Lo, noto coreografo e ballerino che attualmente ricopre il ruolo di coach presso la scuola di “Amici”.

Emanuel Lo, insieme ad altri celebri nomi come Giorgia, Stefano De Martino e Michele Morrone, dovrebbe unirsi al cast di C’è Posta per Te per regalare momenti emozionanti al pubblico. Per Stefano De Martino, che aveva partecipato al talent show Amici nell’edizione del 2009, questa non sarà la sua prima apparizione nello studio del programma.