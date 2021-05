Megan Fox e Machine Gun Kelly: il bollente red carpet ai Billboard Music Awards

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno letteralmente infiammato il red carpet dei BBMAs di Los Angeles con ardenti effusioni e look super audaci

Nessuna distanza sociale tra Megan Fox e Machine Gun Kelly. Sul red carpet dei Billboard Music Awards la bellissima coppia non ha certo provato pudore nel mostrarsi in palesi effusioni, con un bacio trasgressivo che ha immediatamente fatto il giro del web.

Alla cerimonia svoltasi lo scorso 23 maggio 2021 ai Microsoft Theater di Los Angeles, il rapper statunitense ha vinto due premi, ma ha anche dato decisamente spettacolo insieme alla bellissima fidanzata.

Megan Fox e Machine Gun Kelly infiammano i Billboard Music Awards

Qualche indizio della “performance” del musicista sul tappeto rosso era stato reso noto sul profilo Instagram dello stesso Machine Gun Kelly. Il rocker aveva infatti condiviso qualche ora prima le immagini della sua lingua del tutto colorata di nero, descrivendola come uno speciale accessorio per la serata. Quella stessa lingua è stata poi mostrata dapprima ai fotografi e poi successivamente usata per leccare Megan Fox.

Anche i look dei due fidanzati non sono certamente passati inosservati. La splendida Megan ha optato per un abito nero di Mugler molto seducente, composto da una gonna in tulle e da un top con sottilissimi pezzi di tessuto, che a malapena nascondevano il décolleté. Machine Gun Kelly ha invece sfoggiato un completo Balmain con mocassini in vernice Giuseppe Zanotti. La lunga camicia aperta ne svelava infine il petto ricoperto di tatuaggi.