Mestre, giocatore di football americano muore a 39 anni. Disposta l'autopsia

Mestre, un uomo muore a 39 anni. Ha avuto un malore nel sonno e si è spento nella mattinata di domenica 26 marzo

Giacomo muore a 39 anni a Mestre

Giacomo Aliota, nato a Mogliano Veneto viveva a Mestre con la sua compagna e i suoi due figli, uno di 8 anni e l’altro di 4. Fino a domenica scorsa stava bene e non aveva avuto nessun avvisaglia del malore che lo avrebbe colpito. Lo scorso venerdì Giacomo, infatti, aveva giocato a football americano con la sua squadra e il sabato era stato con la sua famiglia.

Disposta l’autopsia

Domenica mattina la sua compagna ha notato che Giacomo respirava a fatica. La donna ha subito chiamato il 118. Gli operatori hanno tentato di rianimare Giacomo, ma senza riuscirci.

I parenti hanno chiesto l’autopsia per capire per quale motivo è morto.

Il ricordo del presidente della sua squadra

Paolo Miranda, il presidente della squadra in cui Giacomo giocava, la Cocai TerraFerma American Football, si è detto provato per la perdita di Giacomo.

Queste le sue parole: “Sono profondamente provato e confuso e non so davvero cosa possa essergli successo perché stava bene, non aveva mai accusato alcun disturbo che io sappia. Come sempre nei giorni precedenti era venuto a prendermi in macchina per andare a fare l’allenamento sul campo vicino a Forte Gazzera. Non c’era niente di strano, nulla che potesse far presagire una simile tragedia. Aveva disputato il suo allenamento normalmente, insomma un giorno come tanti altri. In questo momento non so davvero che dire. Abbiamo perso tutti un grande amico“.

