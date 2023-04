Milan, Theo Hernandez bersagliato dai cori dei napoletani

Theo Hernandez è stato vittima di insulti e minacce sui social da parte dei tifosi del napoli, che lo hanno accolto in città tra cori e fischi

Theo Hernandez è sicuramente tra gli uomini più attesi dello scoppiettante Napoli-Milan che si giocherà questa sera: match valido per i quarti di finale di Champions League con vista sulle semifinali. Il terzino francese è stato accolto nella città partenopea da fischi e cori insultanti.

Napoli-Milan, i tifosi azzurri improvvisano cori contro Theo Hernandez

Continua la guerra dei tifosi napoletani nei confronti del terzino del Milan Theo Hernandez. Il francese, protagonista nella gara di andata di alcuni episodi che hanno fatto infuriare gli azzurri, è stato ricoperto di minacce sui social, e di cori insultanti una volta arrivato a Napoli per la trasferta di questa sera. Nella giornata di ieri, erano davvero a centinaia i tifosi napoletani che hanno accolto, non certo amichevolmente, il pullman del Milan in arrivo nella loro città. I cori verso il francese sono stati dei più beceri “Theo Hernandez figlio di p*ttana” e “Theo, tua moglie sta sc*pando“.

I napoletani sotto l’hotel del Milan

Come se non bastasse, poi, alcuni tifosi napoletani si sono radunati a tarda notte sotto l’hotel Vesuvio, sotto le finestre delle stanze in cui alloggiavano i campioni d’Italia rossoneri, nel tentativo di disturbare il loro riposo. Bombe carta, fumogeni e nuovi cori “Non dovete dormire“.