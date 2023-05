Un uomo è stato travolto dalla metropolitana a Milano. La terribile tragedia è avvenuta alla fermata Bonola, nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio 2023.

Milano, uomo travolto dalla metro a Bonola: chiusa tratta della linea rossa

Una persona è stata travolta dalla metropolitana, a Milano. La terribile tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio 2023, alla fermata Bonola, della linea 1. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe gettato volontariamente sui binari appena il convoglio è arrivato in stazione, venendo travolto. Una tratta della linea rossa è stata chiusa temporaneamente.

Sul luogo del terribile incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco. La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare, ma sembrerebbe che l’uomo si sia gettato volontariamente sui binari. Per consentire i soccorsi, la linea M1 è stata chiusa tra QT8 e Molino Dorino. Atm ha allestito dei bus sostitutivi nella tratta che è stata temporaneamente chiusa. Le indagini sono in corso per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.