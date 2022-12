Miracolo di Sofia Goggia: trionfo nella seconda discesa di coppa del mondo con la mano rotta

Sofia Goggia è stata artefice di un miracolo al quale difficilmente potremo assistere nuovamente.

La sciatrice azzurra ha conquistato la seconda discesa di Coppa del Mondo nonostante avesse un tutore alla mano destra. Per lei si tratta del ventesimo successo mondiale.

Sofia Goggia, incredibile successo in Coppa del mondo: una vittoria che vale doppio

In questi campionati del mondo Sofia Goggia ha ipotecato già tre vittorie e un secondo posto. Questo la porta di fatto in seconda posizione. L’atleta è dunque dietro solo alla statunitense Mikaela Shiffrin.

Segnaliamo che guardando alle posizioni della seconda discesa, troviamo dietro l’azzurra rispettivamente Ilka Stuhec (Slovenia, 1.28.28) e la tedesca Kira Weidle (1.29.37). Ottava invece l’altra azzurra Elena Curtoni (1.30.01).

“In pista non ci sarebbe stata altra ragazza più felice di me di gareggiare”

Davanti ai microfoni Rai Sofia Goggi ha rivelato che la gara è stata affrontata con molto ottimismo: ”Quando prima della gara ho sciato in campo libero ed ho visto che potevo mettermi in posizione ad uovo mi sono detta che oggi in pista non ci sarebbe stata altra ragazza più felice di me di gareggiare: se scio come so, posso farcela.

Comunque e’ stata sicuramente piu’ dura l’anno scorso recuperare per Pechino. Li’ era una gamba qui una mano. Cosa vuoi che sia per una mano?”.