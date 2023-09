Morte Napolitano, minuto di silenzio durante gli eventi sportivi nel finesettimana

Anche il mondo dello sport renderà omaggio durante tutto questo weekend all’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso venerdì 22 settembre all’età di 98 anni. In suo ricordo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha chiesto che in occasione delle manifestazioni sportive, venga fatto osservare un minuto di silenzio: “Un inappuntabile servitore dello Stato e amico speciale dello sport”, lo ha definito quest’ultimo nel messaggio di cordoglio scritto su Twitter.

Napolitano, minuto di silenzio in ricordo del presidente della Repubblica durante le manifestazioni sportive

Il CONI nel comunicato ha ricordato il ruolo di grande peso che Giorgio Napolitano ha ricoperto anche in ambito sportivo. Oltre ad essere stato il primo Presidente della Repubblica ad essere rieletto due volte, fu insignito nel 2016 del Collare d’Oro al merito sportivo. Napolitano fu anche l’ultimo nostro capo di Stato a presenziare alla Cerimonia d’Apertura di un’edizione olimpica, ossia quella di Londra 2012.

Il cordoglio del presidente della FIGC Gravina

Nel frattempo, anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha scritto un messaggio di cordoglio per ricordare cosa ha rappresentato Napolitano anche a livello calcistico: “Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo”.