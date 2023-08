Cesare Cipollini, ex ciclista professionista e fratello di Mauro Cipollini, è morto all’età di 64 anni. La notizia ha sconvolto il mondo del ciclismo italiano.

Morto Cesare Cipollini, fratello di Mauro

Si è spento all’età di 64 anni l’ex ciclista professionista Cesare Cipollini. Il fratello maggiore di Mario lascia tre figli. Nel corso della sua carriera agonistica durata dal 1978 al 1990, Cipollini ha conquistato molti traguardi, vincendo ad esempio il Giro dell’Emilia nel 1983.

Ad annunciare la morte del 64enne è stato il fratello minore con un messaggio condiviso a mezzo social. “Mio fratello Cesare se ne è andato. La mia mente fugge a ricercare i momenti belli. La mia è stata un’infanzia da fan nei suoi confronti. Dai viaggi per seguirlo nelle gare, ad osservarlo in ogni momento. Ho ancora i ricordi di quando preparava la sua bici o quando preparava la valigia per andare al Giro d’Italia… e lo vedevo come un super eroe. Fai buon viaggio Cesare. Riposa in pace”, si legge.

L’ex ciclista professionista, nel 2019, aveva affrontato un trapianto di cuore.

Il cordoglio della Federciclismo

Appresa la notizia della morte di Cesare Cipollini, la Federciclismo ha voluto ricordare l’ex ciclista professionista ed esprimere il proprio cordoglio. “Ai familiari di Cesare, ai parenti, le espressioni del più vivo cordoglio”, ha affermato la federazione ciclistica italiana.

In questo modo, il presidente Cordiano Dagnoni ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia Cipollini a nome di tutta la Federazione.