Morto da due settimane viene trovato grazie ai guaiti del suo cane che avevano messo in allarme i vicini del povero signor Luciano Elia

Dramma e commozione in Puglia, dove un uomo era morto da due settimane in casa e viene trovato grazie ai guaiti dei suo cane, anzi della sua cagnetta.

Sally abbaiava disperata dopo la morte del suo umano e adesso cerca una nuova casa. Tutto è accaduto in provincia di Brindisi, a Ceglie Messapica, quando secondo la Gazzetta del Mezzogiorno Carabinieri e Polizia del posto hanno scoperto il cadavere di un uomo, il signor Luciano Elia, nella sua abitazione in via Trieste.

Morto trovato grazie ai guaiti del cane

I vicini di casa avevano fatto il numero di emergenza perché si erano insospettiti nel sentire il continuo abbaiare di Sally.

Da quanto si apprende il decesso di Luciano risalirebbe a due settimane prima, lo avrebbero asseverato medico legale ed operatori del 118. A causare la morte dell’uomo una malattia di cui Luciano, che viveva da solo “era affetto da tempo”.

I funerali e l’appello per la povera Sally

Le esequie si svolgeranno nella mattinata di oggi, 16 gennaio alle ore 8.30. E Sally? La meravigliosa meticcia simil Malinois è ospite dei volontari che col gruppo Fb “Dacci una zampa Ceglie e Amici di Snoopy Mesagne”.

E proprio loro, dai social, lanciano un appello perché qualcuno la adotti.