Un dramma ha sconvolto il calcio dilettantistico ligure: il giovane Marco Santeusanio è morto a seguito di un incidente stradale a soli 18 anni.

Un dramma ha sconvolto il mondo del calcio dilettantistico ligure in queste ultime ore: Marco Santeusanio, giovanissimo difensore della squadra juniores del Ligorna, ha perso prematuramente la vita a seguito di un incidente stradale nella serata di giovedì 3 febbraio.

Stando a quanto si legge da tuttocampo.it, l’atleta, che aveva varcato la maggiore età da circa una decina di giorni, sarebbe morto solo qualche ora più tardi al San Martino di Genova.

Morto Marco Santeusanio, chi era il giovane difensore

Marco Santeusanio era “figlio d’arte”. Il padre infatti è Giorgio Santeusanio, attuale allenatore della Goliardica, società sportiva dilettantistica ligure. La società sportiva in una nota pubblicata su Facebook ha scritto un messaggio di cordoglio: “Marco Santeusanio, 18 anni, calciatore del Ligorna e figlio di Giorgio, allenatore della nostra Prima Squadra, è mancato in un tragico incidente stradale…

Tutta la famiglia della Goliardica, del passato e del presente, abbraccia forte il nostro Mister ed i suoi parenti”.



Il cordoglio del Ligorna: “È come se avessimo perso un figlio”

Nel frattempo anche il Ligorna, squadra nella quale Marco militava, ha rivolto un ultimo pensiero al giovanissimo difensore: “Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto comunicare. Uno dei nostri ragazzi, Marco Santeusanio, ci ha lasciati in seguito a un incidente tra Via Tortona e Via Toti.

Oggi il Ligorna è come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D.

In un momento così difficile la società si stringe calorosamente al nostro allenatore Giorgio Santeusanio e a tutta la famiglia di Marco, così come agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene.

Che la terra ti sia lieve, Marco”.