Nathaly Caldonazzo pronta a denunciare Alessandro Basciano: come reagirà l'ex tentatore?

Tornata alla vita reale, Nathaly Caldonazzo ha confessato di essere pronta per denunciare Alessandro Basciano. Quanto avvenuto al GF Vip negli ultimi tempi non è affatto acqua passata e la showgirl trascinerà in tribunale l’ex tentatore.

Nathaly Caldonazzo denuncia Alessandro Basciano

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ad essere eliminati sono stati i due nemici Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. L’ex primadonna del Bagaglino non ha dimenticato quanto avvenuto nella Casa più spiata d’Italia e ha intenzione di denunciare l’ex tentatore per le calunnie che le ha rivolto in diretta tv. La showgirl, ovviamente, si riferisce alle accuse di aver sostenuto che le sorelle Selassié fossero protette dagli “zingari“.

Tornata in possesso dei suoi social, Nathaly ha ribadito di non aver mai pronunciato una frase del genere, motivo per cui trascinerà Basciano in tribunale.

Le prime parole di Nathaly

Nel rispondere ad un utente su Instagram, la Caldonazzo ha ammesso che denuncerà Basciano. Si è limitata ad esclamare “lo farò, infatti“, senza aggiungere altri dettagli. Nathaly, però ha risposto a tutti i dubbi dei fan, sottolineando di non aver mai associato le Selassié agli zingari.

Non solo, ha rivelato che temeva di essere squalificata dal GF Vip solo per la frase sugli “uomini di colore”. L’ex primadonna del Bagaglino non si pente di nulla, ma non intende farla passare liscia ad Alessandro.

Come reagirà Basciano?

Prima di lasciare il GF Vip, Basciano ha lanciato qualche indizio sulle sue mosse future in merito alla Caldonazzo: l’ex tentatore intende far venire a galla la verità.

Il fidanzato di Sophie Codegoni, infatti, ha chiaramente detto di aver visto Nathaly come una specie di protetta, motivo per cui lo staff di Alfonso Signorini ha cercato di affossare i suoi scivoloni. Prossimamente scopriremo l’evolversi della faccenda.