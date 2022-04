Nicki Minaj, il lato B è strepitoso: fan impazziti

Nicki Minaj pubblica il suo lato B su Instagram: i fan impazziscono e rendono virale lo scatto.

Nicki Minaj ha lasciato senza parole i suoi 183 milioni di fan Instagram. Ha postato uno scatto in cui mostra il suo lato B. Sguardo ammiccante e corpo che sembra uscire fuori dall’obiettivo: i like, neanche a dirlo, sono arrivati puntuali come un orologio svizzero.

Nicki Minaj: il lato B è strepitoso

Tramite il suo profilo Instagram, Nicki Minaj ha voluto stupire ancora una volta i suoi 183 milioni di follower. La cantante ha postato uno scatto in cui mostra orgogliosa il suo lato B. Sguardo ammiccante, chioma impeccabile come sempre e sedere in bella vista. I seguaci sono abituati ai suoi colpi di testa, ma nessuno si aspettava un primo piano del genere.

Fan in estasi: il lato B li entusiasma

Il lato B di Nicki Minaj ha letteralmente conquistato i fan. Lo scatto ha riscosso un grande successo e, in un lampo, è diventato virale. La cantante, all’anagrafe Onika Tanya Maraj, ne ha approfittato anche per sponsorizzare una ‘sobria’ vestaglia in seta con la scritta “Bitches give my drip back“.

Nicki Minaj: successo inarrestabile

Nata nel 1982 in un sobborgo di Port of Spain, capitale di Trinidad e Tobago, Nicki Minaj si è trasferita negli Stati Uniti quando aveva soltanto 5 anni.

“All’inizio sono stata vittima di bullismo, le ragazze avevano reso la mia vita un inferno. Provenivamo da un altro paese, io e mio fratello avevamo un accento diverso. È stata molto dura“, ha dichiarato la cantante. Oggi, quei giorni sono lontani e il suo successo è inarrestabile.