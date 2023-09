Qualche giorno fa, Nicole Mazzocato ha annunciato di essere incinta del secondo figlio. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato il sesso del bambino, con un video semplice e divertente che è piaciuto ai fan.

Nicole Mazzocato svela il sesso del secondo figlio

Nicole Mazzocato e il compagno Armando Anastasio sono in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita del piccolo Paolo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il calciatore del Monza accoglieranno in famiglia un altro bebè. Nelle ultime ore, la giovane ha svelato il sesso del secondogenito al papà, con un video semplice e divertente, nulla a che vedere con i gender reveal all’insegna del trash che vanno tanto di moda negli ultimi tempi.

Nicole Mazzocato: il siparietto con Armando

“Armando va a fare una passeggiata dopo cena e io gli preparato a tavola una piccola scatola bianca chiusa con un fiocco“, esordisce Nicole nel video in cui svela il sesso. La coppia è in un locale insieme ad alcuni amici, tutti complici della Mazzocato. Anastasio prende tra le mani la scatola e trova due tutine neutre bianche, una con la scritta: Papà + Mamma = Me. Subito dopo trova un gratta e vinci e gli escono due risultati: bambina e bambino. A questo punto, il calciatore sembra andare in panico perché pensa che la sua dolce metà possa essere incinta di due gemelli. Infine, trova una busta con un fiocco celeste e capisce che il secondo figlio è un altro maschietto.

I fan approvano il gender reveal semplice di Nicole

Nicole e Armando avranno un altro maschio. A stupire i fan non è stato il sesso del bambino, ma il modo con cui la Mazzocato l’ha comunicato all compagno. Tra i tanti commenti arrivati al video si legge: “Finalmente un gender reveal semplice e super carino” oppure “Complimenti ragazzi, ma complimenti soprattutto a te Nicole che riesci a distinguerti dalla massa”.