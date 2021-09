Nicole Minetti, il profilo Instagram “vietato ai minori”: le foto bollenti

Nicole Minetti ha aperto un nuovo profilo social con le sue foto osé: in poche ore ha raggiunto centinaia di utenti.

L’ex consigliera regionale Nicole Minetti – da tempo lontana dal mondo della politica e dei riflettori – avrebbe aperto sui social un profilo dai contenuti osé.

Nicole Minetti: il profilo “vietato ai minori”

Su richiesta dei suoi numerosi fan, Nicole Minetti avrebbe deciso di aprire il suo ultimo profilo Instagram “vietato ai minori” e che lei stessa ha ammesso contenere foto bollenti.

“Profilo privato, per tutti quelli che volevano OnlyFans. Da stasera (ieri, ndr) sarà privato”, avrebbe scritto l’ex consigliera sui social condividendo sulla piattaforma alcuni dei suoi scatti bollenti. Si dà il caso che la piattaforma in questione consentirebbe anche di condividere contenuti “spinti” previo abbonamento, ma la Minetti al momento non sembrerebbe intenzionata ad usufruirne.

Nicole Minetti: il successo social

In poche ore il nuovo profilo aperto da Nicole Minetti ha raggiunto centinaia di utenti e sono in tanti ad aver iniziato a seguire il nuovo canale dell’ex politica italiana ed igienista dentale.

Nicole Minetti: il fidanzato

Solo un mese fa la Minetti era tornata single dopo quattro anni d’amore con il manager Giuseppe Cipriani. I motivi della loro separazione, al momento, non sono noti.