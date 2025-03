Il delitto di Pierina Paganelli

Il caso di Pierina Paganelli, la donna di 79 anni brutalmente assassinata nel suo garage a Rimini, continua a tenere banco nelle cronache locali e nazionali. La vittima è stata colpita con 29 coltellate, un omicidio che ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche familiari. La figlia della vittima, Manuela Bianchi, inizialmente si era presentata come persona offesa, ma le recenti dichiarazioni hanno cambiato radicalmente il corso delle indagini.

Le nuove dichiarazioni di Manuela Bianchi

Manuela Bianchi, dopo un lungo interrogatorio durato 13 ore presso la procura di Rimini, ha cambiato la sua versione dei fatti. Inizialmente, la donna aveva affermato di aver scoperto il corpo della suocera e di aver immediatamente dato l’allerta. Tuttavia, ora sostiene di aver visto il suo amante, Louis Dassilva, nella scena del crimine. Secondo le nuove dichiarazioni, dopo aver parcheggiato l’auto nel garage, Manuela avrebbe incontrato Dassilva, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. Questa rivelazione ha portato la procura a considerarla indagata per favoreggiamento.

Il ruolo di Louis Dassilva

Louis Dassilva, un senegalese con precedenti penali, è accusato di essere l’esecutore materiale del delitto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Manuela mentre si copriva il viso con la mano sinistra, un gesto che ha suscitato ulteriori sospetti. La donna ora afferma che Dassilva le avrebbe comunicato dell’omicidio, cambiando così il suo racconto originale. Questo nuovo sviluppo ha complicato ulteriormente le indagini, poiché la procura sta valutando il coinvolgimento di Manuela in un possibile piano criminoso.

Le implicazioni legali e sociali

Il cambiamento di versione di Manuela Bianchi non solo ha ripercussioni legali per lei, ma solleva anche interrogativi sulla dinamica familiare e sulle relazioni interpersonali. La comunità di Rimini è scossa da questo omicidio, e le nuove rivelazioni non fanno che aumentare la tensione. Gli avvocati difensori e i legali della procura stanno ora lavorando per chiarire i dettagli di questa intricata vicenda, mentre l’opinione pubblica attende risposte e giustizia per Pierina Paganelli.