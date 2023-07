Daniela Bertoneri, la mamma di Michelle Maria Causo, ha parlato ancora una volta dell’omicidio della figlia, uccisa brutalmente a Primavalle lo scorso 28 Giugno. La Bertoneri, intervistata a ‘Quarto Grado‘, non riesce a spiegarsi la violenza dell’omicida: “Vorrei guardarlo negli occhi.”

Omicidio Michelle Causo, la mamma: “Vorrei guardare negli occhi l’assassino”

“Vorrei guardarlo negli occhi, vorrei che lui mi guardasse negli occhi. Vorrei chiedergli cosa gli ha fatto Michelle, perché l’ha chiamata quella mattina, cosa voleva da mia figlia? Gli chiederei come si è permesso di toccare mia figlia” – dice Daniela Bertoneri parlando dell‘omicidio di Primavalle a ‘Quarto Grado’. La donna ha spiegato che ogni notte si ferma a riposare nel letto di sua figlia, ma chiudere gli occhi è un’impresa quasi impossibile: “Voglio giustizia affinché si ponga fine a queste terribili tragedie, perché non voglio neppure pensare che un’altra famiglia possa subire quello che stiamo subendo noi. Non chiudo più gli occhi, non riesco più a pensare a una vita normale senza mia figlia.”

Cosa rischia il killer

Il 17enne omicida avrebbe colpito la Michelle con almeno 6 coltellate. Il ragazzo, dopo averla uccisa, ha chiuso il suo corpo in un sacco dell’immondizia e lo ha trasportato in un carrello della spesa abbandonandolo in un secondo momento vicino ad alcuni cassonetti. Per questi motivi, il killer è accusato di omicidio con le aggravanti dell’occultamento e del vilipendio del cadavere: reati che possono costargli una pena pari a 20 anni di carcere.