Padel, la stoccata di Nicola Pietrangeli: “È il trionfo delle pippe”

L'ex campionissimo del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, dice la sua sullo sport maggiormente di moda al momento: "Padel? Il trionfo delle pippe"

Il padel è lo sport di moda del momento. Da inizio 2020, con il primo lockdown, lo sport di origine argentina e molto diffuso da anni anche in Spagna, è esploso anche in Italia. Tutti parlano del padel, tutti vogliono giocare a padel.

Tutti, o quasi…

Nicola Pietrangeli e la stoccata al padel: le parole dell’ex campione

L’ex campionissimo del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, capitano della squadra italiana che riuscì a vincere l’unica Coppa Davis della nostra storia, ha confessato di non essere un grande amante del Padel. Pietrangeli, imbeccato sul tema in una recente intervista, ha dichiarato ai microfoni di ‘Estate in diretta’: “Adesso sono obbligato a fare una battuta.

Concedetemi una battuta. Il padel è il trionfo delle pippe. Anche gli scarsi possono divertirsi. Questo è molto importante, ma non c’è dubbio che chi è scarso a padel possa diversi di più di chi è scarso a tennis.”

La diffusione del padel e il parallelismo con il tennis

Il padel e il tennis hanno il realtà meno cose in comune di quanto si possa pensare ad un primo sguardo. Il campo più piccolo e la presenza dei vetri sono elementi che possono mettere in difficoltà quei giocatori di tennis che si prestano al padel per una “seconda carriera”.

Le racchette più corte e maneggevoli, sprovviste soprattutto di corde, sono invece elementi che facilitano un po’ le cose per gli amatori che possono imparare diversi colpi efficaci in breve tempo.