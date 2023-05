Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? La foto non sfugge ai fan

Dopo aver archiviato la breve frequentazione con Marco Bellavia, Pamela Prati potrebbe aver ritrovato l’amore. L’ex primadonna del Bagaglino ha condiviso una foto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan: ha un nuovo fidanzato?

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato?

Pamela Prati, dopo la bufera legata al caso Mark Caltagirone, potrebbe avere un nuovo fidanzato. Archiviato il flirt con Marco Bellavia, l’ex primadonna del Bagaglino starebbe frequentando una persona speciale. L’indizio è stato lanciato da lei stessa, tramite il suo profilo Instagram.

La foto condivisa da Pamela Prati

La Prati ha condiviso una foto che ritrae le sue mani intrecciate a quelle del presunto nuovo fidanzato. Come colonna sonora c’è la canzone L’amore esiste di Francesca Michielin, mentre a didascalia si legge: “Tu sai…“. Il tutto, neanche a dirlo, è condito da un bel cuoricino rosso.

Chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati?

Pamela non ha svelato il nome del nuovo fidanzato, per cui non conosciamo la sua identità. Di certo, si tratta di una persona importante, altrimenti non avrebbe mai condiviso una foto tanto compromettente. In attesa di scoprire qualcosa in più rispetto al misterioso uomo, i fan non possono che porsi una domanda: lo scatto postato dalla Prati non sembra un déjà vu?