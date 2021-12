Pandoro artigianale online: i migliori

Il pandoro artigianale è un classico delle feste disponibile in vari modi creato e preparato dai migliori pasticceri approfittando delle offerte online

Con l’arrivo del Natale, scatta la solita domanda se sia meglio il panettone o il pandoro? Un dilemma che porta molti a chiedersi quale dolce mangiare in occasione delle feste. Il pandoro artigianale è un dolce tipico che si può anche ordinare online grazie a una vasta possibilità.

Pandoro artigianale

Insieme al panettone, anche il pandoro artigianale è il dolce tipico delle feste da gustare a fine pasto o anche come spuntino per la merenda. Diverse sono le pasticcerie e i laboratori che cominciano, fin da ora, a realizzare e prepararli in modo da gustarli insieme a parenti e amici durante le festività.

Sono dolci dalla forma soffice con zucchero a velo e si distingue dal classico panettone in quanto non ha uvetta e canditi e quindi adatto a coloro che non amano questi componenti all’interno.

Si scioglie al palato, è molto lieve e ha una ottima consistenza da assaporare e mangiare, inoltre si può arricchire anche con altri modi e farciture.

Scegliere il pandoro artigianale non è così semplice, considerando che è possibile trovarlo praticamente ovunque: sia nelle pasticcerie che nei supermercati, ma anche nei negozi specializzati. Se ne trovano di varie marche, prezzi e anche farciture di ogni tipo. Sceglierlo diventa difficile a causa delle varie farciture.

Sono diversi i maestri dell’arte della pasticceria che presentano i loro pandoro artigianali in occasione del Natale. Da Iginio Massari che lo presenta con un impasto molto leggero e compatto dal profumo di vaniglia e burro con una cottura equilibrata e semplice al tempo stesso. Il marchio Riscioli lo presenta con note agrumate e burroso.

Pandoro artigianale online

Soffice, profumato, dolce con una spruzzata di zucchero a velo e dall’aroma di burro e vaniglia, non ha la stessa reputazione e successo dell’altro dolce tipico delle feste, ovvero il panettone, ma sicuramente anche il pandoro artigianale piace molto e si può assaporare durante le feste.

Un dolce che è possibile comprare e ordinare anche online grazie a un noto e-commerce come Amazon e ai migliori laboratori di pasticceria che hanno il loro negozio su Internet. Per ordinare online il pandoro artigianale, bisogna digitare il sito della pasticceria interessata, inviare una mail per chiedere informazioni o anche solo per prenotarlo.

Oltre alla possibilità di ordinarlo direttamente sul sito del laboratorio di pasticceria, si può anche farlo tramite la piattaforma delivery che lo consegna direttamente a casa del destinatario a cui si vuole fare un regalo oppure al proprio domicilio inserendo le informazioni nel modulo specifico.

Sul noto e-commerce di Amazon si può ordinare il proprio pandoro artigianale scegliendo tra diverse tipologie, anche in base alla farcitura e guarnizione. Basta inserirlo nel carrello, per poi pagare tramite la carta di credito. Amazon permette di avere la consegna gratuita e rapida grazie al servizio Prime riservato agli abbonati. In meno di un giorno si può avere il pandoro artigianale a casa e cominciare a gustarlo.

Pandoro artigianale online Amazon

Per ordinare online i migliori pandoro artigianale, il sito di Amazon li propone a basso costo e con ottime promozioni. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i migliori con una descrizione di quelli maggiormente venduti e scontati.

