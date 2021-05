Paura per la Regina Elisabetta: intrusi nella tenuta di Windsor

Due persone si sono introdotte nella tenuta di Windsor eludendo la sorveglianza reale.

Un uomo e una donna si sono introdotti nella tenuta di Windsor, residenza della Regina Elisabetta. I due sono stati arrestati e poi rilasciati su cauzione poche ore più tardi.

Regina Elisabetta: intrusi a Windsor

Allerta a Windsor per una nuova intrusione: un uomo e una donna di 31 e 29 anni sono riusciti a eludere la sorveglianza della residenza Reale e ad avvicinarsi alla dimora del Principe Andrea, forse al fine di compiere un furto.

I due sarebbero stati poi condotti in carcere e, a seguire, rilasciati su cauzione. Chiaramente a far preoccupare di più la famiglia Reale sarebbe stata l’incolumità della Regina, che di solito si troverebbe a passeggiare proprio nei pressi in cui sono stati i sorpresi i due intrusi insieme ai suoi cavalli. L’anziana sovrana è da poco rimasta vedova e per lei questo è un periodo di grande fragilità.

Regina Elisabetta: la morte del principe Filippo

Il 9 aprile 2021 è deceduto il Principe Filippo, che da 74 anni era al fianco della sovrana. Il duca di Edimburgo si è spento nelle sue stanze proprio presso il Castello di Windsor, dove lui e la sovrana si trovano “reclusi” da oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Ai funerali del Principe la Regina Elisabetta era parsa visibilmente provata, e per giorni i familiari si sono alternati per mostrarle il loro sostegno.

Regina Elisabetta: i rapporti col nipote Harry

Ai funerali di Filippo è avvenuto anche l’atteso faccia a faccia tra il Principe Harry e il resto della famiglia Reale dopo la controversa intervista del Principe da Oprah Winfrey. Dopo il suo arrivo a Londra il Principe Harry ha avuto un colloquio privato con la Regina Elisabetta e con suo padre, il Principe Carlo. A quanto pare dopo il suo addio ai titoli nobiliari la sovrana avrebbe deciso di “escludere” Harry come membro della famiglia Reale. Attualmente lui e sua moglie Meghan Markle vivono negli States.

Durante il funerale di suo nonno Filippo il Principe Harry ha chiacchierato normalmente con suo fratello William e la cognata, Kate Middleton, con cui rapporti sarebbero decisamente tesi. La moglie Meghan Markle su congilio dei medici è rimasta negli States a causa della sua gravidanza, ormai agli sgoccioli.