"Lasciati lì, come la zita di Ceglie": l'ironia nei commenti sul caso destinato a diventare meme dell'estate

Sarà capitato a tutti di perdere treni e bus. Ma quando perdi una nave da crociera? A Bari è successo a due turisti ripresi in video da alcuni passeggeri di una crociera. Sono arrivati in ritardo e la loro disavventura è in un video diventato virale sui social.

Perdono la nave a Bari: il video virale

Due crocieristi sbarcati a Bari hanno perso la nave da crociera, arrivando un po’ in ritardo all’appuntamento per la ripartenza. Un conto però è fermare un bus in partenza, altra cosa è fermare un grattacielo sul mare di oltre 200mila tonnellate.

Loro pensavano sul serio che sarebbe bastata una piccola manovra per arrestare la partenza? Così, dalla banchina, hanno implorato il comandante mentre la nave sfilava davanti ai loro occhi disperati.

La disavventura è stata ripresa da altri turisti dai ponti alti, il video è finito sulla pagina “Welcome to favelas” che lo ha rilanciato su TikTok, pronto ora a scatenare i meme dell’estate. A poche ore dalla condivisione è già a 1 milione di visualizzazioni, migliaia di commenti e interazioni.

Tra i commenti più divertenti ne segnaliamo uno: “Sono stati lasciati lì come la zita di Ceglie“. Gli amici pugliesi e baresi sanno che si tratta di un modo di dire locale per descrivere un “bidone” qualsiasi. Insomma, come la sposa che viene lasciata sull’altare. A Bari la “zita” solitamente è di Ceglie, comune del circondario. A Polignano invece la “zita” è di Mola. E via discorrendo.

“Capitano, per favore”. “Signor capitano, per favore”. “Se volete, potete”, è stato il grido disperato dei turisti. Per la cronaca, il capitano è al timone di una imbarcazione grande quanto un quartiere. Figuriamoci se dalla cabina possa averli sentiti.