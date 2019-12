Salvini ha spiegato che non mangerà più pane e Nutella perché è realizzata con "nocciole turche": non conosce, però, il progetto Nocciola Italia.

Matteo Salvini durante il suo comizio a Ravenna nella serata di giovedì ha lasciato alcune dichiarazioni sulla Nutella. In particolare, il leader leghista non mangerà più il dolce amato da grandi e piccoli per un motivo ben preciso. Non si tratta di una questione di dieta, ma invece di una scoperta recente. Infatti, Salvini ha spiegato che non mangerà più pane e Nutella perché è realizzata con “nocciole turche”, forse ignaro dell’esistenza di un progetto lanciato dalla Ferrero proprio per riportare la produzione di nocciole in Italia. Tra i primi a farglielo presente c’è la dem Alessia Morani.

Salvini dimentica Nocciola Italia

Il leader leghista ha un intento nobile, quello di salvaguardare le industrie italiane, ma dimentica un particolare di non poco conto. Infatti, nonostante la Nutella sia realizzata con nocciole turche (come ha detto Salvini a Ravenna), il leghista dimentica il progetto Nocciola Italia. Alessia Marano, sottosegretario allo Sviluppo Economico, dunque, interviene per ricordare all’ex ministro che potrebbe incappare nella stessa figuraccia fatta con il Mes.

Alessia scrive infatti: “C’è un progetto della Ferrero che si chiama progetto nocciola Italia ma evidentemente lui (Matteo Salvini ndr.) non lo sa. E lui sarebbe quello che fa gli interessi dell’Italia”.

#Salvini con la #Nutella sta facendo la stessa figura barbina che ha fatto sul #Mes. C’è un progetto della #Ferrero che si chiama progetto nocciola Italia ma evidentemente lui non lo sa. E lui sarebbe quello che fa gli interessi dell’Italia #lecomiche https://t.co/TX3Wofmrwx — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 5 dicembre 2019

Nocciola Italia: come funziona

Il progetto Nocciola Italia intende incrementare la produzione di nocciole in Italia del 30% circa esportando i corileti fuori dalle regioni tipiche di produzione (Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia). Infatti, L’Italia è il secondo paese al mondo per la produzione di nocciole (dopo la Turchia). L’obbiettivo del piano ambizioso di Nutella è quello di estendere gli ettari coltivati da corileti dai 70 mila di oggi a 90 mila futuri.