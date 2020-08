Dal distanziamento sui treni alle discoteche, cosa cambia in Italia dal 10 agosto con il nuovo Dpcm.

Il nuovo Dpcm, tra quelli degli ultimi mesi, è certamente il più chiacchierato. Doveva essere emanato entro il 31 luglio, ma poi il Governo Conte ha stabilito un rinvio temporale di circa una settimana per poter prendere le giuste misure mentre nel resto del mondo il Coronavirus è ripreso a circolare con prepotenza (Belgio e Spagna hanno dichiarato la seconda ondata).

Adesso non dovrebbero esserci più dubbi: il nuovo Dpcm del Governo Conte entrerà in vigore da lunedì 10 agosto. Ma cosa prevede su scuola, discoteche, treni e mezzi di trasporto, crociere e non solo? Tanta carne al fuoco e poche certezze: l’uso della mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi e il mantenimento del distanziamento sociale.



Il nuovo Dpcm dal 10 agosto

Il nuovo Dpcm entrerà in vigore dal 10 agosto. Ma rischia di segnare una rottura tra Governo e Regioni. Perché il Comitato Tecnico Scientifico è intervenuto a gamba tesa dettando le regole non solo del trasporto nazionale su rotaia (quindi Alta Velocità e treni intercity) ma anche sui mezzi di trasporto locali (quali treni regionali, metro e bus) sottolineando l’importanza del mantenimento della distanza interpersonale di un metro.

Cosa non necessaria in aereo. Come se non bastasse, il Cts vuole rivedere l’autonomia concessa alle Regioni – in diversi ambiti di competenza – poiché le briglie sciolte rischiano di causare un terribile autogol.





Cosa rischiano le imprese ferroviarie

Se le imprese ferroviarie – ma anche le aziende di trasporti locali – non dovessero attenersi alle regole contenute nel nuovo Dpcm del 10 agosto, rischierebbero di ritrovarsi a dover pagare un’ammenda salata, oltre a una diffida alle autorità competenti.

Questo è quanto trapelato da fonti di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri durato oltre 4 ore per poter mettere nero su bianco al nuovo Decreto. Le regole? Sono le stesse seguite fino a qualche giorno fa: distanziamento interpersonale, posti alternati e capienza del 50%.

E gli aerei?

Come già preventivato, il nuovo Dpcm del 10 agosto non comporterà alcuna restrizione per le compagnie aeree: si potrà volare senza problemi con capienza al 100% grazie al ricircolo dell’aria.

Si invita, però, a evitare l’utilizzo dei pulmini per portare i viaggiatori dal gate al velivolo e vicerversa.

Sì crociere e fiere, no discoteche

Dal 15 agosto possono tornare le crociere mentre per le discoteche – come aveva già ampiamente lasciato intendere il Premier Conte – bisognerà ancora attendere. Inoltre, riaprono fiere e convegni che sono traino dell’economia italiana. Gli stadi continuano a restare chiusi, ma sarà tema caldo nel prossimo Dpcm in vista della ripresa dei campionati professionistici.