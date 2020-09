Se aumenteranno i contagi da Coronavirus, non ci sarà un nuovo lockdown generale. Lo ha affermato Conte durante il Forum Ambrosetti.

Iniziato l’intervento di Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, in provincia di Como. Il premier partecipa al 46° incontro annuale, dal titolo “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, presso Villa d’Este.



Conte al Forum Ambrosetti

Conte ha parlato della gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia, affermando che in caso i contagi dovessero salire in maniera preoccupante, non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato. “I numeri del contagio continuano ad essere non trascurabili, ma oggi conosciamo l’insidia, ci siamo strutturati per una reazione più sistemica tanto che potremo intervenire in modo mirato e circoscritto”, ha dichiarato Giuseppe Conte, “Per questo credo che non ci sarà più un lockdown generalizzato come nei mesi scorsi”.

A seguire, ha riportato quella che è attualmente la realtà italiana: da un’emergenza sanitaria il Paese è passato in una economica e sociale. “Non sapevamo in termini di ordine pubblico cosa sarebbe successo. È stata una sfida che ha sollecitato il nostro sistema a complesse risposte e la tenuta dell’ordine pubblico ha sempre pesato sulle nostre valutazioni“, ha dichiarato il premier.

Conte: “Non sappiamo quando finirà”

Solo parole di stima nei confronti dei cittadini, che a detta di Conte si sono dimostrati molto disciplinati, comprendendo il momento che stavano vivendo e rispettando le regole. “Nessuno può dire quando usciremo da questo quadro”, ha aggiunto, “è quindi prematuro per i decisori politici dire quando ne saremo davvero fuori. La vera sfida che ci attende è quella di affrontare i nodi strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere”.