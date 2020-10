L'ex ministro della Salute presenta febbre e mal di gola e ha dichiarato di non avere idea di dove possa averlo preso.

Nuovo caso di Covid in Parlamento. L’ex ministro dell Salute, deputata del Pd, Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Coronavirus. La commissione di Bilancio della Camera è stata subito sconvocata. A rischio anche la seduta riguardante il primo voto sulle risorse che l’UE destinerà all’Italia.

La notizia è stata confermata dalla stessa deputata all’Agenzia Dire.

Beatrice Lorenzin positiva al Covid

“Sì, lo confermo, ho il Covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono positiva” ha confermato Beatrice Lorenzin. L’ex ministra ha dichiarato di presentare sintomi come il mal di gola e la febbre, riconducibili al Covid. “Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta.

Questo ti fa capire come è facile contrarlo” ha spiegato la deputata. La Lorenzin è sempre stata favorevole all’uso obbligatorio delle mascherine in vari contesti, compresi i luoghi all’aperto. “Forse l’ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so” ha aggiunto Beatrice Lorenzin.

L’ex ministra della Salute ha risposto anche su una domanda riguardo l’app Immuni. “Ho avuto un problema con il cellulare.

Non sono riuscita a scaricarla” ha spiegato la deputata del Pd. “Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho mal di gola e febbre ma la situazione è tranquilla. Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus, se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Rimanere contagiati è più facile di quel che pensiamo” sono state le sue parole nel suo annuncio condiviso su Twitter. Positivo al Covid anche Riccardo Merlo, sottosegretario agli Esteri.

Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera saranno sottoposti a tampone. Positivo anche il senatore del Maie Adriano Cario.