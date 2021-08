Pop it: cos’è, come si gioca e chi ha inventato il gioco mania del momento

Gioco tormentone del momento, il pop it viene utilizzato come antistress da grandi e piccini: cos'è, come funziona e e come si gioca?

Presente ovunque, dalle spiagge ai social network, il pop it è il vero gioco tormentone dell’estate 2021: cos’è, come funziona, chi l’ha inventato e come si è diffuso?

Pop it: cos’è

Il pop it è uno strumento con una sagoma morbida e delle palline in rilievo cave da spingere giù con le dita.

Nato per aiutare lo sviluppo dei bambini, e in particolare la psicomotricità dai 3 anni in su, è diventato un antistress utilizzato tanto dai bimbi quanto dagli adulti. Presente in varie forme e grandezze (quadrato, circolare, a forma di animale), ha i colori dell’arcobaleno.

La soddifsazione nell’utilizzarlo è simile a quella che si prova a scoppiare le palline di cellophane da imballaggio ma il vantaggio rispetto a queste ultime è che può essere riutilizzato infinite volte.

Basta infatti girarlo per ricominciare il gioco da capo. Questo antistress favorisce inoltre la concentrazione e il ragionamento logico nei più piccoli, anche in caso di disturbi di attenzione e apprendimento: scoppiare le bolle è infatti un’attività che riduce l’ansia e contribuisce allo sviluppo cognitivo.

Pop it: come si è diffuso

La diffusione del pop it è avvenuta grazie a Tik Tok e ad alcuni video diventati virali che vedono protagonisti questi oggetti.

Sui social gli utenti si divertono a fare gara a inventarsi gli usi più creativi,tanto che c’è chi lo usa come stampino per il ghiaccio e chi per cucinare. Dfficile stabilire chi ha inventato questo gioco, che esisterebbe dagli anni Settanta.