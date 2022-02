Previsioni meteo 4 febbraio: bel tempo al nord e piogge sugli Appennini

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, vedono il Nord-Italia soleggiato e la possibilità di piogge nel Centro-Sud.

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, vedono il Nord-Italia soleggiato e la possibilità di piogge nel Centro-Sud.

Previsioni meteo 4 febbraio: bel tempo al nord

Oggi, venerdì 4 febbraio, sarà una giornata caratterizzata da sole e temperature piuttosto mite per quanto riguarda il Nord-Italia.

Unica eccezione Emilia-Romagna e Liguria, che potrebbero essere scenario di qualche pioggia sparsa. Anche sulle Alpi cielo sereno fino a sera, quando sopraggiungeranno alcune nuvole.

Previsioni meteo 4 febbraio: Centro-Sud instabile

Cielo parecchio nuvoloso sulla maggior parte delle regioni centrali, dove sono attese anche deboli e locali precipitazioni a ridosso degli Appennini toscani, oltre a qualche pioviggine lungo i litorali laziali.

Anche Sud nuvolosità alta, con particolare interesse sulla regione Campania, che potrebbe essere investita da pioviggine diffusa, soprattutto nell’area settentrionale.

Il meteo e le temperature nei prossimi giorni

Parlando di temperature, le minime sono in calo su Alpi e Prealpi, Puglia centro-meridionale e settori orientali di Sardegna e Calabria. In diminuzione anche le massime sulle regioni centro-occidentali del Nord e nel basso Lazio; in aumento, invece, al Sud e nelle Regioni centrali adriatiche.

L’ondata di beltempo proseguirà almeno fino a metà della settimana prossima, con qualche perturbazione sulle regioni meridionali e insulari nei prossimi giorni.

Per domenica 6 febbraio è previsto cielo sereno in quasi tutta Italia.