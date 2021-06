Previsioni meteo mercoledì 16 giugno 2021: sole e caldo, ma possibili temporali sulle Alpi

In Italia, le previsioni meteo per mercoledì 16 giugno 2021 confermano la presenza di sole e caldo ma anche di possibili temporali sulle Alpi.

Le previsioni meteo di mercoledì 16 giugno segnalano l’arrivo della prima ondata di caldo africano con temperature in aumento che potrebbero arrivare fino ai 40 gradi mentre, sulle Alpi, potrebbero manifestarsi alcuni rovesci e temporali.

Previsioni meteo 16 giugno: temperature fino a 40 gradi

In Italia, nella giornata di mercoledì 16 giugno si assisterà alla prima, prepotente ondata di caldo africano che decreterà un costante e considerevole aumento delle temperature in tutta la penisola. In determinate aree del Paese, infatti, a partire da mercoledì 16, si arriverà a sfiorare i 40 gradi.

Al contempo, il territorio nazionale sarà dominato dal bel tempo che invaderà ogni Regione, dal Nord al Sud, fino al prossimo weekend del 19-20 giugno.

In questo contesto, tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni rovesci e temporali in prossimità dei rilievi alpini.

Previsioni meteo 16 giugno: caldo africano

Il meteo della giornata di mercoledì 16 giugno segna il debutto ufficiale dell’alta pressione proveniente dal Nord Africa in Italia. Il caldo africano, quindi, apparirà sempre più insistente e predominate nella penisola, che si contraddistingue ormai per un clima prettamente estivo e in linea con gli standard tradizionalmente associati alla bella stagione.

La stabilità climatica apparirà perlopiù totale: ciononostante, una significativa circolazione ciclonica manterrà in vita correnti settentrionali che, combinandosi con il caldo intenso, porteranno allo svilupparsi di improvvisi e sporadici episodi di instabilità climatica.

Accanto al consolidarsi del caldo, saranno presenti anche rovesci e temporali che, nelle ore più calde di mercoledì 16 giugno, si abbatteranno principalmente nelle aree alpine e prealpine ma anche in alcune specifiche zone della Lombardia, del Piemonte e del Veneto.

Sporadiche nubi, infine, potrebbero coprire i cieli del Centro-Sud.

Previsioni meteo 16 giugno: la seconda metà della settimana

Il clima di mercoledì 16 anticiperà il quadro meteorologico che si manifesterà in Italia nei prossimi giorni. In particolare, nel corso del weekend del 19-20 giugno, la presenza dell’alta pressione Nord africana sarà maggiormente evidente e si concentrerà soprattutto nelle Regioni del Centro e del Sud Italia.

Nelle aree interne della Sardegna, inoltre, si potrebbero raggiungere temperature che si aggireranno tra i 41 e i 42 gradi.