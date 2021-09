Previsioni meteo mercoledì 8 settembre, temporali anche intensi in serata: le regioni a rischio

Un vortice di bassa pressione attualmente collocato tra le Regioni balcaniche e la Grecia farà sentire i suoi effetti anche in Italia.

Gli amanti dell’estate faticano ad accettare il cambio di stagione ormai alle porte. Il caldo intenso dell’estate 2021 comincia a cedere, lasciando spazio a rovesci e calo termico. Secondo le previsioni meteo di mercoledì 8 settembre 2021, possibili temporali anche di forte intensità sono attesi entro sera: quali sono le zone a rischio.

Previsioni meteo mercoledì 8 settembre: possibili temporali in serata

Nella giornata di mercoledì 8 settembre prevarrà il sole al Nord, ma peggiorerà il meteo nelle regioni del Sud Italia, dove fenomeni temporaleschi più intensi sono attesi soprattutto in serata.

Meteo 8 settembre, possibili temporali al Sud: le temperature

Al Nord prevale ancora l’alta pressione. A Milano è attesa una giornata nuvolosa, anche se non sono previsti rovesci. Le temperature si attesteranno tra i 17 e i 25 gradi. Situazione simile a Torino, con temperature previste tra i 19 e i 23 gradi.

Il maltempo in arrivo al Sud, invece, farà abbassare le temperature.

Meteo 8 settembre, possibili temporali al Centro e al Sud ma resta il sole al Nord

Verso sera il maltempo si intensificherà al Centro-Sud e in Sardegna. Già nelle ore pomeridiane si estenderanno fenomeni temporaleschi in particolare nella Sardegna orientale, nel Lazio, in Abruzzo e nei rilievi molisani. Anche Calabria, Sicilia e l’area ionica di Puglia e Basilicata saranno interessate da pioggia e temporali, a tratti intensi e accompagnati da improvvisi colpi di vento e locali grandinate. Anche nella giornata di martedì 7 settembre il Sud Italia è stato interessato da tempo variabile e instabile, con nuvole sparse associate a locali temporali possibili tra Puglia meridionale, Appennino calabro-lucano, Calabria e Sicilia.

Tempo più tranquillo sul resto di Italia. Al Nord sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Tuttavia, non mancheranno un po’ di nubi sparse e qualche piovasco piovasco sul comparto alpino. Nelle zone centro-occidentali il cielo sarà nuvoloso o coperto. Tempo più sereno su quelli orientali. Non sono attese precipitazioni degne di nota. I venti saranno deboli e variabili.